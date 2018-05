Reportera agredida sexualmente cuenta qué fue lo que pasó en verdad

Primicias

Luego del incidente que se presentó hace una semana en el que una reportera fue agredida sexualmente durante los festejos del campeonato de Las Chivas de Guadalajara en la final de la Concachampions, es la misma María Fernanda Mora, integrante de cadena Fox Sports, quien revela lo que en verdad pasó.

INACEPTABLE!! TERRIBLE!! 😬 "Aficionados de las Chivas" agredieron en vivo a la reportera María Fernanda Mora de Fox Sports. 📹 @germargom pic.twitter.com/2foxWAAiXM — Fútbol al Momento (@2Futbolmomento) April 26, 2018

A la opinión pública:

“Lo que me sucedió la madrugada del pasado jueves en la Fuente de la Minerva, en Guadalajara, durante los festejos de la Liga de Campeones, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos”.

“La diferencia radica en que a mí me pasó durante un enlace en vivo por televisión y que decidí defenderme. Mi reacción es lo que convirtió el hecho en algo viral”.

“A los que dicen que exageré porque se trató de un “arrimón”, les comento: hasta una mirada lasciva vulnera a una mujer. Pero no, no fue un “arrimón”, y explico lo que aconteció, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo”.

“Durante el enlace, este pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé: “Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente”, y continué hablando frente a la cámara.

“Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme”.

“No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque porque anteriormente ya había sufrido de acoso en el desempeño de mi labor periodística. No lamento la forma en la que me defendí porque las mujeres NO NOS VAMOS A DEJAR y NO NOS VAMOS A CALLAR”, señaló la reportera.