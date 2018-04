Juan Rivera presume nuevo talento y dicen que canta mejor que Chiquis

Continuamos con la presentación de nuestros nuevos integrantes de la familia LÍNEA MUSIC… conozcan a la talentosa @bryandaarmenta_lineamusic #LineaMusic #Sony #Culiacan #Sinaloa (ver video completo… link en bio)

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Apr 25, 2018 at 5:05pm PDT