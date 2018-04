Adriana Barraza opina sobre asesinato de los 3 estudiantes de cine

Primicias

Ahora que Adriana Barraza fue reconocida por su trayectoria de más de 4 décadas en la V Edición Premios Platino del Cine Iberoamericano con el Premio Platino de Honor por su contribución al cine Iberoamericano, aprovechó las cámaras para hablar del asesinato de los 3 estudiantes de cine ocurrido en Tonalá, Jalisco.

“Tengo un gran dolor e indignación, lo que siento es una gran necesidad de pedir a las autoridades no sólo de México, sino de los países que cuidemos a nuestros jóvenes”. Y respecto al movimiento #MeToo, dijo: “El abuso de mujeres, hombres y niños no debe de existir ; es deleznable”.

Adriana también hizo referencia al movimiento Times Up, “el abuso, no solamente con las mujeres, también con los hombres y sobre todo en los niños es algo deleznable, no tiene que existir”.

Respecto a las elecciones presidenciales que se avecinan en México, Barraza afirmó, “no creo en quedarme en casa y no votar. Sinceramente he votado por mi hermano y hasta por Superman (cuando era más joven y lo tomaba a broma), pero estoy convencida de que puedo votar por personas que defienden mis derechos, simplemente por ejercer mi derecho al voto”.