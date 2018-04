Joel Lizárraga defiende el reggaetón y le manda mensaje a Walo de la MS

Primicias Videos

Después de que en Los Metiches Show diéramos a conocer las declaraciones de Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, en las que señalaba que él prohibía a sus hijos escuchar reggaetón al considerar las letras de estas canciones como algo no útil para la educación de los niños, ahora es Joel Lizárraga, integrante de Banda El Recodo, quien sale en defensa del género y le envía un mensaje a su colega durante la entrevista que brindó al programa “El Gordo y La Flaca”.

“Se me hace raro que ellos, que ya tienen tiempo en la música, le digan eso a sus hijos, porque los que nos dedicamos a la música sabemos que la música es un lenguaje universal”.

De la misma manera, Joel manifestó que además del reggaetón, existen otros géneros, como el regional mexicano, que tiene canciones con contenido no apto para menores.

“Claro, las letras son diferentes, pero no todas las canciones (son fuertes), no nada más el reggaetón, no nada más las canciones de banda o las gruperas tienen a veces letras que son fuertes, entonces no creo que ellos generalicen, que específicamente la música del reggaetón”, dijo.

Finalmente, el integrante de El Recodo declaró su apoyo a este tipo de música y sus exponentes. “Nosotros desde luego que admiramos a muchísima gente que hace música de reggaetón”.