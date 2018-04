Camila Sodi comparte íntima foto al estilo Kim Kardashian

Primicias

De un tiempo para acá, Camila Sodi se ha vuelto una de las famosas más atrevidas en Instagram, sino son fotos en lencería en topless o hasta desnuda, la actriz siempre está dando de qué hablar por estas imágenes que dejan muy poco a la imaginación y fiel a su costumbre lo volvió a hacer.

Resulta que a la ex de Diego Luna se le ocurrió tomarse una foto mientras estaba en un vestidor y decidió mostrar la prenda que se estaba probando, una imagen que resultó muy sensual para sus seguidores.

Pero, por si fuera poco, Camila hizo una pequeña encuesta en la que preguntó a sus fans si su look podría pasar como el de Kim Kardashian, a lo que obviamente sus seguidores contestaron que sí. Aunque a Sodi le faltan un poco de curvas para lograr compararse con la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, la verdad es que la actriz mexicana no se queda atrás.