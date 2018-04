Larry Hernández se pone reflexivo y agradece a Dios con esta canción

Amigos un día me puse a pensar lo BENDECIDO QUE SOY, al tener una familia maravillosa, Amigos y un público que me a aguantado tantos años y me puse a meditar y aparte de pedirle a Dios todos los días que me regale Paz, Salud y dije porque no cantarle una alabanza dedicada a él y escogí este entre tantos que tiene el señor @jesusadrian que espero les guste porque ustedes no saben La Paz que sentí al entrar al estudio y sentir su presencia por medio de este canto y aquí les comparto lo que hicimos con mucho respeto y admiración ( DIOS LOS BENDIGA )

A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Apr 25, 2018 at 12:53am PDT