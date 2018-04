Esposa de Lupillo Rivera provoca a sus fans con entallado vestido

Gracias a @healthybitchdiet y @bellaallnatural por mis productos @mayelirivera 💪🏼 gracias a @divinoj3 por un buen customer service ☝🏼 #MayeliRivera #LaMexicana #DramaQueen #healthybitchdiet #bellaallnatural #teamMayeli 💋

A post shared by Mayeli Rivera (@mayeliriveraofficialclub) on Apr 23, 2018 at 10:12pm PDT