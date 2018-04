Supuesta mamá de Luis Miguel es entrevistada y cuenta toda la verdad

Primicias Videos

Semanas antes del estreno de la bioserie de Luis Miguel, la cual inició el pasado domingo a través de Netflix, comenzó a circular un video que revelaba el supuesto paradero de Marcela Basteri, madre del cantante, de quien se asegura vive en Argentina pero en situación de calle.

En las imágenes que se difundieron en YouTube se puede ver que esta señora vive como vagabunda en las calles de Buenos Aires, además del gran parecido que tiene con la mamá de El Sol.

Sin embargo, un medio argentino se dio a la tarea de buscar a esta mujer para comprobar si es cierto que tenía algo que ver con el cantante y descubrieron que todo lo que se dijo es falso, pues esta señora tuvo que confesar la verdad ante las cámaras.

La mujer aceptó que no es la mamá de Luismi, aunque no quiso revelar su edad para saber si hay alguna coincidencia que la relacione con El Sol.

“No, nada qué ver. No me llamo Marcela, no soy idéntica, yo soy Rosalía Castro; mis documentos a ti no te importan”, resaltó la señora.