Shannon de Lima no sabe nada de caso de su amigo acusado de trata

La modelo dice que lo quiere mucho pero que desconoce el tema

Primicias

Shannon de Lima presumía a su amigo Miguel Leoni por todos lados hasta que el Departamento del Tesoro lo acusó de ser tratante de personas.

Ahora resulta que la modelo, aunque lo quiere mucho, no sabe nada de él ni de los negocios que se le achacan. Según el gobierno estadounidense, Leoni es parte de una red de prostitución que se dedica a proveer modelos y reinas de belleza a un cártel mexicano de droga.

“Yo la verdad que ahorita no sé nada de eso. [No sé] qué es la verdad qué es la mentira, no sé. Yo conozco [a Miguel] desde hace muchos años, le tengo cariño y la verdad me preguntas y no sé”, dijo la ex de Marc Anthony y de Canelo Álvarez a “Suelta la sopa”.

Leoni, quien oficialmente se dedica a la fotografía de artistas, presumía en sus redes sociales su amistad con muchos famosos, entre ellos Canelo, Antonio Banderas, Shannon, Maluma y otros.