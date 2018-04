Se especula que José José estaría casi en el abando en un asilo de Miami

El cantante fue recluido en ese lugar debido a que su hija menor no puede cuidarlo

Primicias

José José estaría viviendo casi en el abandono en un asilo de ancianos de Miami, según se reveló en un programa de farándula mexicano.

El cantante habría sido llevado ahí debido a que su hija menor, Sarita, ya no puede cuidarlo en su apartamento. Ella fue la misma que trasladó al intérprete, pese a la recomendación de los médicos, de un hospital de México a Miami hace unos meses.

De acuerdo con la versión del programa, José José, quien lucha contra una serie de enfermedades, entre ellas diabetes y un recién extirpado tumor cancerígeno en el páncreas, había sido internado en un pequeño hospital y luego recluido en un asilo de ancianos.

Supuestamente, todas las visitas fueron restringidas y hasta los hijos mayores del cantante tendrían que pedir autorización para visitar a su propio padre.

Esta versión no está confirmada, y según Maryol, la hija mayor del cantante, tiene comunicación constante con su padre por teléfono, aunque reconoció que no puede ir a Miami a verlo porque no tiene dinero.