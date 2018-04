Chiquis Rivera dice que colecciona anillos de compromiso

La hija de la Diva de la banda dice que ya lleva tres

Primicias

Chiquis Rivera dijo en una entrevista que colecciona anillos de compromiso, y que ya lleva tres.

El primero fue de su novio Héctor, de quien no dio más detalles. El segundo de Ángel del Villar, el odiado empresario disquero que le dijo marrana a Jenni Rivera. Y el tercero fue de Lorenzo Méndez, vocalista de la Original Banda El Limón.

Aunque ahora no tiene planes de casarse, puesto que con Lorenzo rompió el compromiso porque al cantante le gusta el trago, según dijo la misma Chiquis, no pierde la esperanza de encontrar al que cumpla con sus requisitos.

“Si no me he casado no es por mi culpa, nomás con eso digo todo”, le dijo a la locutora que la entrevistó en un programa de radio en Los Angeles.” Yo no pido lo que yo no puedo dar, lo que yo no traigo a la mesa. Y0 nomás quiero un hombre trabajador, que crea en dios, que tenga temor a dios, que me trate bien y que sea fiel”.