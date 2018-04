Aseguran que Gloria Trevi sufría al hacer sus calendarios eróticos

Primicias Videos

En la década de los noventa, Gloría Trevi alcanzó su mayor fama gracias a sus canciones, pero también sus calendarios, en los que aparecía con muy poca ropa. Aunque según Edith Zúñiga, quien pertenecía al clan Trevi-Andrade, la cantante sufría al realizar estas fotos.

“Ella no quería hacerlos, sufría mucho con esas fotos. Gloria lloraba. Eso de hacer sonrisas fingidas, ella le suplicaba [a su representante Sergio Andrade] que no. No quería las fotos con poca ropa”, dijo, y precisó que no le gustaban las situaciones que daban a entender las imágenes.

“Tenía que fingir la sonrisa, pero que la verdad es que Gloria Trevi sufría con los calendarios”, relató Zúñiga en entrevista.

La cantante de “Pelo suelto” fue fotografiada por la experta en desnudos Maritza López, quien le hizo cuatro calendarios bajo la supervisión de Andrade.

De acuerdo con información de Univision, Maritza detalló que la idea de los calendarios fue de Andrade; en 1992 se vendieron del primer tiraje 120 mil ejemplares. Hubo dos ediciones más.