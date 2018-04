Aseguran que el papá de Luis Miguel también lo llevaba con prostitutas

Primicias

Luis Miguel ha sido noticia en los últimos días por el lanzamiento de su serie, pero también por las reveladoras confesiones de Sergio Riesenberg, exdirector del Festival de Viña del Mar, quien ha dado inesperados detalles sobre la forma en que el intérprete era tratado por su padre, Luisito Rey.

Sergio confesó que Luisito Rey le dio drogas a su hijo cuando era tan solo un adolescente, y ahora salió a la luz que también le llevaba prostitutas.

“Un niño que vive encerrado en las habitaciones de hoteles en el mundo, esa era su vida, y en aviones, y que le llevaban prostitutas para que lo entretengan, no puede ser feliz”, reveló Riesenberg en el programa “Sale el sol”.

Al mismo tiempo, aseguró que El Sol no tuvo una infancia feliz, pues no se le permitió vivir como cualquier niño de su edad y solo se enfocó en trabajar.

“Un niño que no se relaciona con amigos de la misma edad, que no fue al colegio, que no estudió, no puede ser feliz, no hizo una vida de niño o de joven”, concluyó.