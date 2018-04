Pepe Aguilar niega haber estado en una clínica de rehabilitación

Primicias Videos

Ya han pasado algunas semanas de aquella visita que hizo Pepe Aguilar a Tulum, Quintana Roo, en México, donde se dijo que el cantante estuvo en una clínica de rehabilitación, supuestamente por los problemas de depresión que le originó la detención de su hijo, José Emiliano, quien fuera detenido en la frontera con Estados Unidos acusado de tráfico de personas. Por esto, el joven, de 25 años, recibió una condena de tres años de libertad condicional.

De acuerdo con la revista TVNotas, el cantante estuvo ahí por esta situación que vivió su hijo y se aseguró en la publicación de espectáculos, que esto ocasionó varios problemas para Aguilar, quien dicen estuvo sometido a mucho estrés por este caso, por lo que cayó en depresión.

Y apesar del video que publicamos en Los Metiches Show, el también compositor aprovechó una entrevista que le hicieron en Tepatitlán, Jalisco, para aclarar la situación y explicar, según sus declaraciones, qué fue lo que pasó.

“Voy a aprovechar, no he hablado nada -absolutamente- de una noticia que salió por ahí en una revista, ni sé como se llama, ni importa, el punto es que aprovecho (…) ¡No saben el alacrán que se acaban de echar al hombro (risas)! Aprovecho primero para desmentir, porque no me voy a poner a desmentir las tarugadas que dicen… ¡Imagínate!, me le pasaría dándole importancia a las mentiras y tonterías, entonces no”, señaló el llamado Gigante de la canción.

“Hay gente que tiene problemas y gracias bendito Dios yo no. No es cierto, no le voy a dar gusto a gente que son mentirosos, no he estado en una clínica de rehabilitación, a lo mejor me hace falta para que me aliviane la choya”.

“Estaba en un curso de meditación… güeyes, y a mí me valen las mentiras, pero hay gente que sí les afecta, así que aguas”

