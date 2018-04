Cristina Eustace: ‘Loaiza pudo ser víctima de una venganza pasional’

Primicias Videos

La mexicana Cristina Eustace, quien tiene un hijo con Esteban Loaiza, declaró en entrevista que no cree que el exbeisbolista sea culpable de los cargos de los que se le acusa, al asegurar que alguien le pudo haber tendido una trampa.

Cristina habló sobre este tema en una entrevista que otorgó al programa Suelta la Sopa, en donde señaló que podría tratarse de una venganza de parte de alguna de las mujeres que Esteban ha dañado con sus conductas.

“¿Imagínate cuánta gente no hirió y más mujeres? Muchas chicas, después de mí, me escribían diciéndome me embarazó, me vio la cara. Nunca sabes, la verdad, cuánta gente puede haber ahí que le tenga coraje por cosas que hizo”, declaró Cristina.

A pesar de su forma de ser y de haber sido muy lastimada por él, Cristina confía ciegamente en la inocencia del ex de Jenni Rivea.

“Yo fui una de las mujeres que se quedó lastimada, que me dejó con la responsabilidad de un hijo, pero luego dices, que Dios lo perdone. No creo que Esteban sea tan tonto”, concluyó Cristina