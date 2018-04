Chiquis Rivera dejó a Lorenzo Méndez porque el cantante bebe demasiado

La decisión más fácil de mi vida ❤️💍 Since our first date, I knew you were the ONE. @theriverastv MAÑANA solamente por @nbcuniverso 10/9PM Tiempo Centro… DISH #838 DIRECT TV #410 📺

A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Apr 21, 2018 at 4:50pm PDT