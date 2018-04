Mike Rivera quiso hacerse el chistoso y sufre tremenda caída

Primicias

Nuevamente, Mike Rivera dio de qué hablar en las redes sociales, y es que el hijo de Jenni Rivera compartió un video en el que por andar de maloso terminó dando tremendo azotón.

En uno de los episodios del reality “The Riveras”, Juan intentó bajarle el short a otro hombre en el negocio de lavado de autos; sin embargo, el que quedó en ridículo fue él mismo.

El video, que Juan Rivera compartió en su cuenta de Instagram, muestra el fallido momento.

“Andaba de chistoso. All new @theriverastv, Tonight at 10/9c on @nbcuniverso. #TheRiveras”.