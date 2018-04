Maestro de química se inspira en ‘Despacito’ para enseñar su materia

Hace unos días me encontré este vídeo en internet. Me sentí muy honrado de que Jean Carlos De Armas haya utilizado mi canción para que los estudiantes entendieran mejor la clase de química. Acciones como estas nos inspiran a todos a seguir luchando por nuestra juventud. Gracias a todos esos maestros que con poco tienen que hacer mucho y nunca se llevan el crédito que se merecen. Sigan cambiando vidas🙌🏽 Mis respetos… 🇵🇷

