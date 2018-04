Chiquis Rivera comparte atrevida foto que genera confusión

Primicias

Tal parece que si algo le gusta a Chiquis Rivera es la polémica, pues ahora la hija de Jenni Rivera volvió a generar controversia por una imagen que confusión a través de su cuenta de Instagram.

La imagen que subió Chiquis a su perfil resultó muy atrevida, ya que se puede ver el cuerpo de una mujer cubriéndose sus partes íntimas, únicamente con una taza de té.

“Let’s start this week off with a BANG! 👊🏻💥😜 #TeaTime | ☕️”, escribió la cantante sin presider si se trataba de ella.

Esta es la imagen que subió Chiquis: