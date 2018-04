Filtran imágenes de video sexual de Lorenzo Méndez

Su exesposa publicó el post en Instagram que luego borró

Primicias

Claudia Galván, exesposa de Lorenzo Méndez, sigue dando nota, y ahora dio a conocer unas imágenes en las que aparece el vocalista de la Original Banda El Limón teniendo sexo con una mujer de la que se desconoce su identidad.

Aunque ya borró el post de su cuenta de Instagram, Claudia se refirió tanto a Lorenzo como a Chiquis –sin mencionarla por su nombre–, en el mensaje que escribió junto a la foto.

“Pero no soy la única so a todas se las echa k Hombre no pues si k se lo merece tal para cual bendiciones k tengan muchos hijos jajaj Par de cerdos”, dijo en relación a las supuestas infidelidades del cantante.

En buen cristiano, según Claudia, ella no es la única con la que el artista ha engañado a la hija de Jenni Rivera, sino con otras, entre ellas la mujer que aparece en el video del que Galván parece tener en su poder.

No está claro de dónde sacó Claudia las imágenes ni de qué fecha es el material.

Todo esto a raíz de la defensa que ha hecho Chiquis, novia intermitente de Lorenzo, acerca de que él es buen padre.