Chiquis Rivera contonea las caderas con ajustado atuendo

La anatomía de Chiquis Rivera es un tema que genera división de opciones, pues la hija de Jenni Rivera ha sido señalada en diversas ocasiones de estar pasada de peso; sin embargo, eso no le impide verse como una mujer muy sexy para la opinión de otros.

Ahora en redes sociales circula un video de una presentación de Chiquis, material en el cual la cantante aparece contoneando sus caderas de una forma muy provocativa.

“Dale Chiquis a mover eso que Dios te dio, bendiciones”, “Está hermosa, bonita, ¿cual es el problema o es que todas tienen que ser flacas? las gorditas con curvas también son felices y tienen derecho a vivir”, expresaron algunos de sus seguidores.

Hace unas semanas, la hija de La Gran Señora ofreció un concierto, donde envió un contundente mensaje a sus detractores.

“Me dicen y me critican mucho por todo, ¿lo saben sí o no?”, preguntó al público. “Pero a mí no me importa. Si no es una cosa es otra, que estoy gorda. Pero yo me siento bien rica, bien buena. Si yo pudiera, yo me echaría solita yo sola”.