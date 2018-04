Chiquis exige silencio a ex de Lorenzo Méndez y la amenaza con demanda

Primicias

Chiquis Rivera no tuvo más paciencia con Claudia Galván, la ex de Lorenzo Méndez, así que le envió una advertencia en la que le exige que deje de hablar de ella o la demandará por difamación.

Al final de una extensa y contundente carta que Chiquis publicó en su cuenta de Instagram, y que va dirigida a Claudia, agregó un oficio en el que se notifica a Galván que debe cesar y desistir de sus acciones contra Chiquis, y que de lo contrario habrá una acción legal en su contra por difamación.

Si Claudia insiste, se podría entablar una demanda en su contra y hasta un juicio que podría costarle mucho dinero además de sus bienes.

“¿Por qué estás tan enojada? ¿Porque defendí a Lorenzo diciendo que es un buen padre? ¿Por eso estás tan molesta? ¿O acaso pensaste que tendrías otra oportunidad con él cuando yo lo dejé y fue contigo a buscar lo que sabe que puede hallar en ti? ¿Sexo? Porque no lo estaba teniendo conmigo porque no estábamos juntos. Me vale lo que hizo. No hemos estado juntos durante meses. Estamos tratando de resolver las cosas, pero lo que él hizo o no durante el tiempo en que estuvimos incomunicados no es mi problema. Si tuvo sexo contigo o no, me vale madres”, escribió Chiquis en su mensaje, haciendo referencia a las declaraciones de Claudia de que Lorenzo y ella tuvieron relaciones sexuales cuando Chiquis y el cantante terminaron por unas semanas.

Y es que según las leyes de California y Texas –donde vive Claudia– difundir información infundada o manipulada con el intento deliberado y malicioso de dañar la reputación personal y laboral de un tercero, es un delito castigado con cárcel.

También señala que Claudia debe cesar cualquier tipo de contacto con Chiquis, así como abstenerse de comunicar o compartir cualquier rumor de carácter salaz, como por ejemplo, afirmar que Chiquis padece una enfermedad venérea.