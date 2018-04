Carmen Salinas recuerda a su hijo a 24 años de su muerte

Primicias

La actriz mexicana Carmen Salinas recordó en entrevista a su hijo, Pedro Plascencia, quien el 19 de abril cumplió 24 años que dejó este mundo.

La también legisladora habló con mucho sentimiento sobre lo que significó para ella ver partir a su hijo, al asegurar que es el dolor más grande que puede sentir una mujer.

“Siempre para una madre es eterno el dolor de haber perdido a un hijo, no hay un dolor que se le compare así de fuerte”, declaró Carmen Salinas, quien aseguró que en más de una ocasión ha sentido la presencia de su hijo.

“Estoy en la computadora escribiendo algo, siento algo y volteo, pero no veo nada, pero yo sé que es la presencia de Pedrito y Chatito. No me asusta. Me encantaría verlos algún día, me voy a encontrar con ellos el día que me vaya”, señaló la primera actriz.

Además de haber perdido a su hijo, el 19 de abril de 2012 también sufrió la muerte del Chatito Cejudo, quien fue su mano derecha por varios años y estuvo a su lado en los mejores y en los peores momentos.

“Se fueron los dos un 19 de abril y me dejaron una eterna tristeza. En paz descansen”, compartió Carmelita Salinas.