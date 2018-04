Andrea Legarreta llora al explicar su penoso comentario sobre el dólar

La conductora dice que sus palabras fueron distorsionadas

Ahora que Adela Micha tiene su propio canal de YouTube llamado “Saga Live”, muchos famosos han desfilado en esta emisión que se transmite en vivo por Internet, como Andrea Legarreta, quien resaltó que ella nunca dijo la frase de que “el dólar no afecta la economía de los mexicanos”.

Legarreta, conductora del programa “Hoy” explicó que lo que ella comentó en el segmento es que si el dólar sube, el producto hecho en México no debe elevar su precio.

“Yo nunca dije que no afecta a la economía de los mexicanos. Hay economistas, incluso reconocidos, que salieron a decir, ‘lo que dijeron en la sección del programa era correcto’, porque lo hizo un economista”, comentó.

“No me sentí incómoda, lo que sucedió después fue muy cruel. Pon tú que sí hubiera dicho ‘el dólar no afecta la economía de los mexicanos’, ponle que sí lo hubiera dicho. ¿Eso amerita que [me dijeran que] ‘voy a matarte a ti y a tus hijas, las voy a violar frente a ti’? Yo lloré un mes en las noches porque tenía que aparentar ante mis hijas que todo estaba bien”, dijo entre lágrimas.