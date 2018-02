Piojo Herrera no comenta sobre hija que quiere atropellar motociclistas

Primicias Videos

Lejos de llamarle la atención u ofrecer disculpas por los comentarios de su hija Mishelle, que dijo que quiere atropellar a motociclistas, Miguel El Piojo Herrera se indignó cuando le preguntaron sobre este tema.

“De mi hija no hablo. De esos temas no voy a hablar. Del equipo lo que tú quieras. Si me hubieras dicho desde antes que iba a ser de ese tema, te digo que te ahorres la llamada, porque la verdad es que de esos temas no voy a hablar”, dijo indignado a LMShow el director técnico del América.

“No me molesta para nada. Son temas que no son los que me competen. Me competen los entrenamientos y mi equipo que funcione, eso es lo que me compete. No voy a hablar del tema”, dijo.

Aquí te mostramos el video de lo que Mishelle grabó a bordo desde su auto, dejando evidente su deseo de agredir a los motociclistas en las calles de Ciudad de México.