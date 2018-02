Larry Hernández discute con su hijo adolescente

Primicias Videos

El intérprete Larry Hernández, quien protagoniza el programa “Larrymanía”, tuvo en fechas recientes una discusión con Larry Jr., su hijo, quien está en la edad que nada le parece y todo está mal.

Por medio de un video, el cual tiene una duración de tres minutos, se ve a Larry tratando de mostrarse comprensivo con su hijo, quien está atravesando por la adolescencia.

“En 20 minutos aquí estamos y todo para que dijeras que no te gustó la comida”, le dijo Larry a su hijo, quien respondió: “Yo no me he quejado de la comida ¿cuándo me he quejado? que diga no como, todo me lo he comido”, aseguró el menor.

“Yo quería mucho a mi papá porque siempre estuvo allí para darme a duras penas la comida, pero nunca tuve yo el apoyo, pero a ustedes les vale v*rga eso porque piensan que el apoyo lo deben de tener”, señaló Larry visiblemente molesto.

A continuación les compartimos el video que muestra los motivos por los que se originó la discusión.