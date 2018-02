La Chicuela teme represalias tras ventilar detalles del caso Loaiza

Primicias

Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, ventiló en un programa de televisión en México que el expelotero Esteban Loaiza no sólo apoyo con varios millones las carreras de muchos artistas del género grupero, sino que especuló que la camioneta en la que detuvieron al exesposo de Jenni Rivera era de otra persona.

Hablar de ese tema le valió varias advertencias a la presentadora de TV Azteca.

“Ahí sí no quisiera volver a tocar el tema. De hecho cuando lo toqué ahí en el programa (“El Club de Eva”), me hablaron dos (o) tres amigos de allá (de Sinaloa), sugiriéndome que ya no hablara del asunto, porque es muy delicado”, declaró.

¿Qué fue lo que ventiló La Chicuela?

En el programa “El Club de Eva”, que conduce Laura G, Blanca Martínez comentó cosas que ella investigó en su viaje a Sinaloa sobre el caso Loaiza.

“Empecé a rascarle y averiguar. Hay cosas muy malas y cosas muy buenas. Yo lo que escuché en Mazatlán es que la camioneta en la que lo agarraron no es de Esteban Loaiza. ¿Le pusieron el dedo?, no me atrevería a confirmarlo, son temas muy peligrosos”, especuló Martínez.

También habló sobre una colecta que esta pidiendo la madre de Loaiza entre los gruperos a quienes Esteban habría dado varios millones de pesos para apoyar su carrera.

“La mama de él está en el drama total, y está platicando con algunos gruperos, que no voy a mencionar por obvias razones, pero lo que sí te voy a contar, es lo más importante, Esteban Loaiza cuando estaba a todo lo que da, ayudó a muchísimo a muchos gruperos, no con un millón, con varios, apoyándolos económicamente a todo lo que da y se de buena fuente, me enteré en Mazatlán, que están haciendo una colecta para ver si lo pueden ayudar”. Se está haciendo la colecta. Se supone que no tiene dinero”.