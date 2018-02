¿Que arriesgaron su salud porque negociaron la muerte de José José?

Primicias

Mientras siguen las especulaciones sobre la salud de José José, quien aún se mantiene en recuperación, su hijo José Joel, dijo en México que detrás del apresurado traslado de su padre a Miami hay intereses que pusieron en riesgo la vida del cantante y que lo investigará a fondo.

“No quiero ahondar mucho en el tema, porque seguimos resolviendo qué hay detrás, no porque él tenga que estar en (el tema), pero hay algo detrás y lo estamos resolviendo. No lo autorizó, yo no lo autoricé”.

Se especuló que negociaron con la televisora que produce una serie sobre la vida del Príncipe de la Canción, toda la cobertura de su salud y hasta cuando abandone este mundo. Y que detrás de todo estaba su media hermana Sara Sosa.

“No sé, no puedo decir ni sí, ni no, porque no sé; estuvo muy raro, no puedo meterme así en el tema pero estuvo muy raro. Cuando tenga la historia completa se van a enterar de alguna manera se van a enterar”, dijo José Joel Sosa.