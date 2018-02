¡Exclusiva! Llaman malagradecido a Vicente Fernández

Primicias

Dioni Álvarez, de 84 años, culpó a Vicente Fernández de la muerte de su suegra, Gertrudis Benítez, quien en los inicios del cantante le dio cobijo durante siete años, pero cuando obtuvo fama la olvidó.

“Ella lo encontró en la Avenida del Trabajo (en Ciudad de México), iba al mercado de compras, estaba tirado; y se acercó a verlo, y le decía él que no había comido”.

– ¿Cómo llegó a México?

Llegó con huarachitos, con los talones todos cortados de la tierra del campo, con la camisa descolorida, pantalones descoloridos, feo, mugroso y barbón”, así describió a Chente cuando llegó a Ciudad de México.

“Él trabajo que él hacía, era ayudarle a ella en su casa a limpiar y a arreglarle su jardín. Ella lo adoptó”.

Relató que tras ser descubierto por el gran Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez, desapareció de la vida de Gertrudis Benítez, quien por el amor que le tuvo como una segunda madre. La viuda se fundió en una depresión hasta la muerte.

“Lo quiso mucho a ese chavo (Vicente Fernández); lloraba cuando lo veía en la televisión. Lili (su hija) le apagaba la tele, pero decía que no se la apagaran, que se conformaba con verlo en la tele. Resulta que estaba sufriendo mucho la señora, eso fue lo que le tomé a mal a ese señor (Vicente), por eso yo no lo quiero, para mí hizo mal, para mí, no es buena persona”.

Tachó de malagradecido al Charro de Huentintán, quien además negó esta parte de su vida desconocida hasta hoy y descubierta por LMShow.

“Ella sufrió mucho y no dudo que su muerte haya sido a causa de eso, de la soledad, de la tristeza de que Vicente no la volvió a ir a visitar, ni a ver cuando ella le dio todo: sustento casa, lo quiso como a un un hijo”.

“Malagradecido, no tiene ni papá, porque su vida fue otra, de cómo llegó aquí. Lo conocí cómo llegó aquí”, concluyó.