Aseguran que Danna Paola ya deformó su rostro por exceso de bótox

La actriz Dana Paola, de 22 años de edad, fue duramente criticada en redes sociales luego de que se dieran cuenta que su rostro luce completamente diferente gracias al bótox.

Muchos pensarían que esta joven aún no necesita de ese tipo de tratamientos, pero esto no fue motivo para que la actriz se lo aplicara y, al parecer, la zona que pretendía mejorar no le quedó tan estética como pensaba.

Una imagen que circula en redes sociales muestra los labios de la actriz sumamente anchos, llegando incluso ala deformidad.

¿Crees que se ve bien?