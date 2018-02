Adamari López se cansó de que le dijeran gorda y decidió hacer esto

Primicias

Varios cibernautas criticaron a más no poder a la conductora Adamari López, quien se había comprometido a hacer ejercicio, pero poco después descubrieron que no cumplió su palabra; además revelaron lo que en realidad peso y varios se decepcionaron y de “gorda” no la bajaron.

Pero nadie imaginó que esas palabras negativas repercutirían tanto en Adamari, quien ahora no para de hacer esto después de todo lo que pasó en los últimos días.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Un Nuevo Día compartió un par de videos que demuestran las consecuencias de este escándalo, ya que se dedicó a hacer ejercicio y ahora no para.

Adamari no descansa y ni los fines de semana se toma un rato libre, se obsesionó con el ejercicio y el compromiso estaría por dar resultado en los próximos días.

“Este fue mi entrenamiento del sábado 17 de febrero. Gracias Rachel Díaz, a quien le pregunté si quería entrenar para este fin de semana. Y ella desafortunadamente me respondió un rotundo SÍ. Cesar Training nos mató vean aquí toda su maldad. ¡Feliz fin de semana a todos!”.

Poco después varios de sus fans la felicitaron por esta decisión, de dejar los kilos de más y tener un cuerpo más esbelto, al que tanto le ha costado llegar. Aunque le hicieron ver que no se obsesione tanto y mejor lleve una vida saludable.