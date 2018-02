A Niurka le gusta que se den placer con sus atributos

Primicias

Niurka Marcos declaró que le excita que muchos hombres se den placer con los desnudos que hace en revistas o cuando exhibe sin pudor sus atributos.

“Después de que estas tet$% divinas y cara han salido en tantas revistas, tanta gente la ha comprado y se ha masturbado, pues bueno”, dijo la vedette.

Niurka no es de las que tienen pudor y también declaró que para ella desnudarse en público, no es ningún problema:

“No es nada raro que me quite la ropa en programas y mucho menos para ustedes. Hay señores, no nos hagamos los mustios, porque no lo somos”, así declaró Niurka a LMShow.