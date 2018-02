Maribel Guardia no se opone a que la ex de Joan Sebastian pelee herencia

Primicias

Maribel Guardia dijo estar de acuerdo en que Erika Alonso, última esposa de Joan Sebastian, pelee parte de la herencia de Joan Sebastian, ya que ahora son comadres.

“Pues acabo de estar con ella, ahora somos comadres porque van a ser los XV años, pero fui la madrina de la primera comunión y no hablé con ella nada de eso. Yo fui madrina de la niña, me cayó bien Erika”, afirmó Maribel Guardia.

Para quien fuera mujer de Joan Sebastian, el juicio de la herencia del padre de su hijo Julián Figueroa, ya no tendrá más oponentes.

“Yo creo que cada quien va a pelear por el bien de sus hijos, cada quien tiene un abogado, ojalá que esto se desarrolle de la mejor manera posible, pero en mi caso, lo que me toca es que ojalá que los hermanos sigan en armonía”.

Aseguró que no tiene problema con los hijos de Joan Sebastian y tampoco con el tío incomodo, Federico Figueroa a quien han señalado de tener mala reputación.

“Yo a Federico (Figueroa) lo quiero mucho, yo pienso que es un hombre decente, es un hombre que trabaja muchísimo, no es millonario, todo el tiempo está trabajando con sus toros, que los tiene desde que era un chiquillo cuando empezó con Joan, así que yo no creo nada de esto y lo que es cierto es que lo han investigado mil veces, ha ido a la Procuraduría y no hay nada contra Federico”, concluyó.