Pioja Herrera: ‘Si algún día atropello a alguien será un motociclista’

La hija del entrenador mexicano se quejó de como manejan estos conductores

La hija del Piojo Herrera, Mishelle Herrera, salió más brava que Daniel Bisogno, pues mientras el conductor de “Ventaneando” quiere una ley que permita atropellar ciclistas, la vástaga del entrenador de futbol quiere arrollar motociclistas.

En uno de sus arranques, y que ella misma difundió a través de sus redes sociales, Mishelle dijo enfurecida lo mucho que le molesta tener que compartir la vía con los conductores de motos.

“Me cag*n los motociclistas, me cag*n. Uno amanece de buenas y luego están estos pendej*s, que van como en medio del carril”, dijo con su ya conocido leguaje florido. Y luego continuó acerca de uno que tenía enfrente: “Bueno este no puede pasar, pero yo soy fan de hacer esto que no puedan pasar; me cag*n al grado que uno me acaba de golpear el retrovisor porque no lo quise dejar pasar y se puso bien loco”.

“Siempre he dicho que si algún día atropello a alguien será un motociclista, porque aparecen de la nada, salen de la nada, están, no como coche. En medio del carril aparece de la nada. ¿Por qué te crees súper man?”, dijo.

Igual que a Bisogno, las críticas le llovieron a la Pioja, quien quizá ignora que vive en una de las ciudades con el peor caos vial del mundo.