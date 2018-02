Larry Hernández explota contra quienes se burla de su apariencia

Primicias

El intérprete californiano Larry Hernández decidió compartir un video en su cuenta de Instagram, en donde externó su malestar con la gente que goza de criticarlo y de meterse con su persona.

En el material, el cual ha causado gran polémica, se ve a Larry muy molesto y empleando vocabulario altisonante, pues dice ya estar cansado de las críticas e insultos que recibe todos los días en las redes, los cuales se incrementaron después de que sufriera un aparatoso accidente en bicicleta.

“Me dedico al reality desde hace seis años y obviamente comparto mi vida, me dedico a la música y pongo mi música, y me dedico a otras cosas, entonces ¿qué pu… cantarete? Dice una señora, ‘Ay, el Larry quedó deforme’, lo que más le duele a la gente es eso, de que no saben ni cómo estoy y nomas empiezan a especular”, dijo Larry, quien terminó su video con un mensaje muy claro y contundente.

“Muchos dicen, entonces no subas fotos para que no te critiquen, no señores, uno no sube fotos para que te critiquen, cuando les pida una opinión dénmela a la ver..”, concluyó el cantante.

El video cuenta hasta el momento con más de 195 mil reproducciones y con miles de comentarios por parte de sus fans y de sus infaltables haters.