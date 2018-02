Exnovia de Esteban Loaiza lo defiende pese a las acusaciones

Primicias

Ante la situación que enfrenta Esteban Loaiza tras ser detenido por posesión de drogas, es Eli Castro, una de las mejores amigas del exbeisbolista y de quien se dijo en su momento que mantuvieron una relación sentimental, quien defiende al expelotero.

La conductora declaró que no ha podido hablar con Esteban y aseguró que él no tiene necesidad de estar en ese tipo de negocios, pues nunca vio que le faltara dinero. También señaló que es una lástima que Jenni Rivera no esté viva para que pudiera aclarar la situación del deportista.

“La verdad tiene mucho tiempo que no hablo con Esteban, con la que siempre hablo y estoy en contacto es con Cristi”.

“Yo conozco a un Esteban muy caballero, ajeno totalmente a eso. Un deportista ejemplar, estoy sorprendida. Lamentablemente Jenni (Rivera) no está para poderlo aclarar y decirnos si, sí o no”.

“Eso es una declaración que no puedo dar, porque hace mucho que no lo veo. Cuando fue mi cuate nunca vi una mala economía, con lo que le dieron en el deporte al retirarse tenía para vivir tranquilamente”.