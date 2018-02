Angélica Vale cumple 10 años de haber dejado México

Primicias

La actriz mexicana Angélica Vale habló en entrevista sobre la vida que decidió emprender en Estados Unidos, en donde radica desde hace 10 años.

La hija de Angélica María y Raúl Vale, quien dejó México para apoyar la carrera de su esposo, Otto Padrón, aseguró que todos los sacrificios que ha hecho han valido la pena.

“Ha sido una época difícil, no te creas, porque estar fuera de México me cuesta mucho trabajo y lo añoro muchísimo, pero ha sido una década llena de amor, hermosa por mis hijos y la familia que he formado”, declaró La Vale.

Aunque poco a poco se ha ido aclimatando a la vida fuera de su país, la también imitadora reconoció que extraña demasiado su tierra, por lo que procura volver con cierta frecuencia.

“No fue una decisión de ‘dejo México y me voy’. Fue poco a poco: primero fue por trabajo, iba y venía y nunca lo sentí tan fuerte. Y luego ya me vine a vivir acá porque mi marido acá vive, aquí tiene su carrera hecha y al marido no se le puede dejar solo”, señaló la también presentadora.

Angélica Vale suele volver a México por asuntos personales, pero también para atender algunos compromisos profesionales.