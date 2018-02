Mamá de Valentín Elizalde sigue llorando a El Gallo de Oro

Primicias

Este día de San Valentín, sería el santo de Valentín Elizalde, acribillado hace 11 años después de una presentación en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. La madre del cantante, Camila Valencia, relató a LMShow, que aún no supera la muerte de su hijo a quien visita sin falta el 14 de febrero de cada año.

“Yo no le festejo, porque para mí es un duelo que todavía tenemos y todo el tiempo lo vamos a tener (…) A mí me hubiera gustado festejarle como lo hacíamos en mi casa. Yo voy, lo visito en el panteón. Los recuerdos los vamos a conservar toda la familia y todas sus fans, pero para mí no es festejo, es visitarlo al panteón, como siempre”.

La señora confesó que las rosas rojas, eran las favoritas de su hijo, por lo que siempre que lo visita se las lleva: “A él le gustaban las rosas rojas y yo siempre se las llevo”.

Aseguró que el mejor recuerdo que tiene de su hijo, son las nietas que le dejó: “Sus hijas son lo más sagrado para mí. Convivo con ellas, cuando están cerca nos visitamos y me reporto a diario con ellas. Aunque estaban chicas cuando sucedió todo, lo siguen recordando”.

Y sobre quién es el beneficiario de las regalías de su hijo, aseguró tajante: “Las regalías son para las niñas y siempre lo he querido así, ellas son las que están recibiendo eso”.

Valentín Elizalde nació un 1 de febrero de 1979 y fue acribillado el 25 de noviembre del 2006, por un líder de Los Zetas apodado El Flanders.