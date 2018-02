La migra amenaza a Espinoza Paz

Primicias

Espinoza Paz le confesó a la prensa en México, que la migra en Estados Unidos le hizo una advertencia por andar relatando que sí le canta a los narcos.

“El otro día me preguntó un muchacho de migración me dijo: ‘es que vi un reportaje tuyo’ y yo le respondí ‘es que me sinceré mucho, ¿no debo hacerlo? Y contestó que no lo hiciera”.

El originario del municipio de Angostura en Sinaloa, dijo que le da miedo que la prensa saque escándalos de su carrera.

“Da más miedo porque los medios ponen cosas en el encabezado y los oficiales se fijan mucho en eso. Entonces yo la última vez que hablé de eso, pensé en que mejor no diría nada, porque los oficiales se meten a ver quién está medito en eso y pues no me gustaría tener problemas solo por sincerarme y después que no tenga visa de trabajo y cosas así. Entonces si pueden poner en el título ‘Él no va’ les agradeceré mi visa de trabajo durante mucho tiempo”.

Dijo que el no tiene la culpa de que existan los narcos, y que lo contraten

“Yo no tengo la culpa de que existan, yo voy a divertir a las personas a donde me hablan, y como que se nos señala mucho que vamos y nos hacen sentir como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que está pasando, cuando en realidad no es así”.

Espinoza Paz está lanzando su más reciente material discográfico Las compuse para ti, que incluye 16 temas de su inspiración.