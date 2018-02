¡Exclusiva! Denuncian que Esteban Loaiza le ofreció droga a fan

Primicias

En medio del escándalo de Esteban Loaiza, en la cuenta de twitter de René Chávez Cortés, @renechavezcort2, el usuario denunció que en 2012 el expelotero Esteban Loaiza intentó drogar a su hijastra en una convivencia de fans del deportista que se llevó a cabo en Tijuana Baja, California.

Hola buenas noches como estan ese #EstebanLoaiza es un drogadicto a mi hija intento venderle droga y como no lo compro la amenazo. — Rene Chavez Cortes (@ReneChavezCort2) February 13, 2018

-¿Cuando ocurrió esto con tu hija?

Ya tiene seis años, (en 2012) en el cumpleaños de unos niños. Tres meses que conviví con él, lo conocí bastante bien, entonces (no denuncié por temor) para qué te metes en broncas”.

En la plática telefónica en poder de Los Metiches, René Chávez contó que Loaiza aparentaba ser un gran ser humano.

-¿Cómo lo conociste?

“Lo conocí en una firma de autógrafos de plaza Río, allá en Tijuana. Mi hija era fan (…) de este tipo, y surgió la amistad, intercambiamos teléfonos y surgió la amistad, conviví tres o cuatro ocasiones, y noté muchas cosas y en un convivio sucedió lo que escribí el twitter.

-¿Le ofreció droga a tu hija?

“Sí claro, obviamente que mi hija no acepto. La alegría que me da es que no lo hizo. No es aprovecharme de la situación, simplemente abrirle los ojos a la agente de Tijuana”.

Otro hecho que relató a LMShow es cuando presenció, en aquel tiempo, una golpiza que Esteban Loaiza le dio a su entonces esposa, Jenni Rivera.

“Le daba unas santas madriz$% yo lo vi, nadie me lo platicó”.

“Lo normal de una persona agresiva alcohólica y drogadicta.

-¿Le pagaba a Jenni Rivera?

“Sí claro yo vi. Hay un salón que se llama Splink, el salón es de un amigo de ellos, y en el estacionamiento de atrás, le puso una santa madri%$, no sé si recuerdes que salió (en la televisión) con un ojo morado (…) que hasta Pepillo Origel dijo que se pegó en una puerta. No (es verdad). Ese tipo se metía gramo y medio de coca”, relató René Chávez en exclusiva a Los Metiches.