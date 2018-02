Mamá de Paulina Rubio critica el cabello de su hija

Primicias

Aunque la relación entre Susana Dosamantes y su hija Paulina Rubio siempre ha sido de los mejor, esta vez la actriz no pudo evitar criticar el look de la cantante y confesó que no le gusta ni tantito.

“Las modas ahora que ya vez que traen la raíz así como que se les acabó el dinero para el tinte, pero bueno, uno tiene que entender que yo soy de otra época y como que no le dio tiempo de ir al salón, pero pues es la moda y de la moda lo que te acomoda, ¿no?”, señaló Susana en entrevista.

Y es que a lo largo de su carrera, La Chica Dorada ha tenido diferentes cambios de imagen, y aunque su preferido es el rubio, tal parece que ese look desafinado no es el que más le gusta a su mamá.