¡Exclusiva! Jenni Rivera desconfió cuando era esposa de Esteban Loaiza

Mientras se decide el destino y la responsabilidad legal que le depara al expelotero mexicano Esteban Loaiza, tras ser detenido con unas 40 libras de droga en San Diego California, su ex esposa en vida, Jenni Rivera, ya había advertido en 2012, poco antes de divorciarse, que el comportamiento del astro deportivo no había sido el más honesto y que eso la llevó a tomar la decisión de divorciarse.

“El darte que cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Eso fue lo que sucedió. Para una mujer como yo, el darte cuenta de ciertas actividades de (Esteban), algunas personas, pues son lo suficiente para haber tomado la decisión que tomé”, así lo reveló en una entrevista exclusiva para el programa El Gordo y La Falca.

Y es que la llamada Diva de la Banda, se dio cuenta de “cosas que no podía aceptar”, algo que relataba Jenni en 2012.

Esto, aunado a la conducta delictiva que él mostró al final de su matrimonio, pues trascendió que, en complicidad con Chiquis Rivera, hija de la cantante, le robaron dinero y alhajas, como lo confirmó Lupillo Rivera en el programa radiofónico Todo para la Mujer hace cuatro años.

Pero esas no fueron las únicas ocasiones en las que Loaiza ha demostrado que no es un hombre de confianza. Basta recordar las palabras que dijo Cristina Eustace, con quien mantuvo una relación sentimental después separarse de la Diva de la Banda y con quien procreó un hijo, a quien por cierto, no le da manutención.

“Me di cuenta de que somos muy diferentes. Obviamente el amor nos trajo, nos unió. Y cuando nació el hijo las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de cosas que no me gustaron, y decidí terminar la relación… Parece ser que él a veces pedía dinero prestado. Él yo creo que hace lo que puede, ahorita con mi empresa él sacó su línea de gorras y ropa y de eso está sobreviviendo”, declaró su ex, en entrevista para el programa Sal y Pimienta de Univisión.

Será este 14 de febrero cuando Loaiza se enfrente a un juez en una corte federal para que le lean los cargos en su contra.