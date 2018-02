El Fantasma no tiene miedo que lo veten en México por sus corridos

Primicias

Luego de que Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, declarara que él no canta narcocorridos, ahora el intérprete señaló que no tiene miedo a que lo veten en México.

“Mis corridos son sanos, entonces no tengo por qué me vayan a vetar por esos detalles. Siendo un corrido lo tengo en el cuarto lugar a nivel nacional en México, entonces ahí nada más para que vayan y digan”, dijo García.

Respeto a los comentarios negativos que hay entorno al regional mexicano y en especial a su carrera, El Fantasma declaró:

“Gracias a Dios hasta ahorita no ha habido ninguna cosa mala de mí, han sido puras cosas positivas. Toda la gente que tenga cosas negativas que decir, pues cada quien tiene sus opiniones”.

Y cuando lo cuestionaron sobre los recientes problemas legales en los que se vio envuelto Gerardo Ortiz por la detención de su tour mánager en un aeropuerto de Dallas por traer en efectivo 150 mil dólares, supuestamente producto de los pagos de presentaciones que realizó el cantante en Texas, Alexander prefirió mantenerse al margen:

“En realidad no sé mucho de ese tema, no me enfoco en problemas de otra gente, entonces no puedo opinar. Cualquier cosa que le esté pasando le deseo lo mejor y ojalá que todo salga bien”.