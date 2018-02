Carlos Sarabia revela por qué salió de La Adictiva

Primicias

El intérprete Carlos Sarabia reveló, en entrevista, los motivos por los que dejó la Banda La Adictiva, al asegurar que no fue una decisión que él tomó, sin que la tomaron por él.

El también compositor habló de este tema en la plática que tuvo con ‘Soy Grupero’, en donde compartió que su salida de la agrupación fue por decisión de Andrés Valdez, el dueño de la Banda La Adictiva.

“No fue una decisión mía, el señor Andrés Valdez decidió que yo ya no estaría en ella y tengo dos semanas sin presentarme”, declaró Carlos, a quien le dijeron que su sorpresiva salida se había debido porque querían apoyarlo a cumplir su sueño de lanzarse como solista, aunque él no estuvo del todo contento con las formas.

“Me dijo que el motivo era apoyar mi proyecto como solista, la forma sí me dolió. Un día ya no me dejaron subir al escenario, y con respecto a ser solista aún estamos en pláticas y sino es con la empresa de La Adictiva, será solo, pero yo continuaré cantando”, aseguró el talentoso intérprete.

Aunque sabe que el camino no será sencillo, Carlos Sarabia espera sorprender gratamente a sus seguidores con su faceta como solista.