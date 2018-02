Productor de Hollywood niega haber amenazado a Salma Hayek

Harvey Weinstein dice que hasta eran amigos él y la actriz

Primicias

El una vez poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, negó, a través de su portavoz, haber amenazado de muerte a Salma Hayek y de haber dicho también que iba a romperle las rodillas.

Esto habría sucedido durante la filmación de “Frida”, la cinta que protagonizó Salma y de la que la empresa de Weinstein fue productora.

La actriz alega que durante el rodaje Weinstein la acosó, y que le dijo a Julie Taymor, directora de la película, que si Salma no accedía a estar con él la mataría y le rompería las rodillas.

“En cualquier caso, su conflicto era con Julie Taymor, no con la señora Hayek. Él nunca discutió con la señora Hayek en el set y ese comentario no refleja sus sentimientos hacia ella. Y no recuerda haberle dicho algo tan terrible”, dijo el vocero.

Weinstein alega que hasta se desarrolló una estrecha relación entre él y Salma, que las hijas de ambos convivían y que las familias de ambos han coincidido en sus vacaciones; que incluso hablaron de posibles proyectos y colaboraciones.