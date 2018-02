¡Exclusiva! El Mimoso reacciona ante asesinato del Príncipe del Corrido

Primicias

Luis Antonio López ‘El Mimoso’ lamentó el nuevo atentado contra un músico del regional mexicano, pues con el asesinato del cantante de narcocorrido, Javier Reyes, a quien le dieron diez disparos el pasado viernes 9 de febrero en la colonia Tláhuac, de la la Ciudad de México, y quien dedicaba varias de sus canciones a capos de la droga. Aunque no lo conoció directamente, lamentó que el narcocorrido sea motivo de atentados.

“Es nuestro país, es nuestra situación que cada vez se complica. Si bien es cierto que cuando estás en un ambiente de corridos y de canciones fuertes, es como todo, cuando escuchas una romántica, te pones nostálgico, cuando escuchas una ranchera, un corrido, pues como que se te sube la adrenalina de otra manera, hay un instinto muy diferente al escuchar una romántica, aunado a que estás tomando, que andas alucinando, entonces yo creo que de ahí surgen problemas, pero porque también el alcohol te hace cometer muchas tonterías”, señaló el exvocalista de la Banda El Recodo.

Y aseguró que él nunca se ha negado a ir a cantar a donde lo contraten: “Si a ti te llaman a cantar, tienes que ir a cantar. Al menos yo no he tenido ningún problema, nunca me he negado a ir a cantar a ningún lugar que me contraten. Hay una empresa que contrata mis servicios y yo voy”. confesó a LMShow.

Por lo pronto, para festejar sus 23 años de carrera artística, El Mimoso se encuentra promocionando su nuevo sencillo Usted me amó, canción en la que por primera vez es acompañado de mariachi.