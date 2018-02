Esto piensa Rosie Rivera sobre el arresto de Esteban Loaiza

Primicias

El pasado viernes 9 de febrero, Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera, fue detenido en San Diego con al menos 44 libras de heroína y cocaína, sin que nadie lo supiera, pues fue hasta el domingo 11 de febrero que comenzó a circular esta información.

Los cargos para el expelotero son tres: posesión de más de 20 kilos de cocaína o heroína; posesión o compra de narcóticos y transportación o venta de narcóticos.

Ante esta situación, era inevitable que la prensa buscara a la familia de Jenni Rivera, especialmente a Rosie, quien tenía una buena relación con Loaiza, así que de inmediato ella reaccionó y dejó muy clara su postura y hasta se molestó por lo que dicen los medios.

“Yo no entiendo porqué los medios quieren buscarnos para pedir una opinión, si yo no tengo una opinión, yo no sé si Esteban lo hizo y aunque lo supiera… ¿porqué opinaría yo?… yo simplemente soy hermana de Jenni, amo a mi hermana, empleada de Jenni, yo no he hablado con el señor Esteban desde octubre del 2012 cuando él y Jenni comenzaron a divorciarse porque soy hermana… y así es el trato que teníamos mi hermana y yo, que si ella está pasando por algo yo estoy al lado de ella, yo no hablo de las cosas de mi hermana”, señaló Rosie en una parte del video que subió a Facebook.

Y aprovechó para mandar un mensaje a Esteban y familia: “No quiero hablar ni del tema, qué debo hacer por Esteban… orar por su mamá, orar por sus hijos, orar por él, si él es inocente que se haga justicia, si es culpable que lo ayude Dios, yo no sé, yo lo único que sé es que mi hermana no sabía de esto, él no lo hacía cuando él estaba con ella que yo sepa, y es todo lo que tengo que decir sobre esto, no metan a mi hermana en esto, no digan que ella estaba involucrada ni empiecen y es todo, pero tengan cuidado, no sean jalados al chisme, es mejor decir no sé, luego nos metemos en el chisme”.

AQUÍ EL VIDEO COMPLETO: