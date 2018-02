Detienen a ex de Jenni Rivera con más de 40 libras de droga

Herencia de Jenni Rivera es solo para sus hijos

Los Ángeles, (ENTRAVISION).- Rosie Rivera dijo en exclusiva a LMShow que su hermana Jenni Rivera heredó su fortuna solo y exclusivamente a sus hijos. En el testamento no estaban incluidos ni hermanos ni padres, sostuvo la hermana menor de la Diva de la banda. "Me encanta que mi hermana tuvo la sabiduría para no dejarme…

Noticias