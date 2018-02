Tachan de ridícula a Ana Bárbara por un incidente que tuvo su hijo

Primicias

Es de todos bien sabido que el más grande amor de Ana Bárbara y, de cualquier madre, son sus hijos, por lo que cualquier incidente que pudiera pasarles provoca preocupación y hasta temor, pero esta vez sus seguidores creen que llegó al extremo.

Resulta que la cantante compartió una selfie son su hijo Emiliano García Ugalde, imagen en la que mostró cómo quedaron las manos del joven tras sufrir los estragos del frío.

“Este chiquillo estudia en un lugar muy frío y al olvidar usar sus guantes aquí los resultados, sus manitas lastimadas, ah, pero aquí está mamá curando sus heridas, claro con una merecida regañiza, les comparto que amaneció mejor ya estamos mejor madre e hijo”, escribió la mexicana.

Pero sus fans no creyeron que esta situación fuera para tanto así que no dudaron en tachara de ridícula y comenzaron a comentar la foto: ““Si se le olvidaron, no tenías por qué regañarlo”, “ridículos”, “que se aguante no se le van a caer las manos”. “Pégale con la chancla pa’ que entienda el niño”. “Ese men se agarró a chin… cuál frío”.