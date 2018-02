Carmen Salinas enfureció porque criticaron su sueldo como diputada

Primicias

Hace unos días, Carmen Salinas asistió a la convivencia del político mexicano Mikel Arriola, quien es candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, y la actriz volvió a meterse en problemas por sus declaraciones en contra de dos celebridades.

Resulta que Salinas enfureció al escuchar que Luz Blanchet y Ana Martín opinaron que no están de acuerdo con que los diputados ganen sueldos muy altos y que anden con guaruras.

Mediante su participación, Luz Blanchet se quejó de los sueldos que se ganan en el Congreso mexicano y enseguida Carmen gritó lo siguiente: “Yo gano más como actriz que como diputada”, dijo. La conductora le respondió: “Tengo derecho a manifestar mi opinión”, comentó.

Y es que de acuerdo al diario mexicano Basta hubo alguien más que apoyó a Blanchet y fue la actriz Ana Martín, quien se encontraba en la mesa de Carmen Salinas, se pasó a la de Luz Blanchet para apoyarla, manifestando que no estaba de acuerdo con que estos funcionarios públicos anden por la ciudad con varios guaruras.

“No me parece que una señora se pare y me diga que los diputados andan con un montón de guaruras, como dijo la señora Martín que siempre está hablando. El señor que anda conmigo es mi hermano, es el papá de Gustavito y ¿cuándo ustedes han visto que ande con policías, que yo ande con guardaespaldas?, no ando con nadie, nada más mi hermano y mi sobrino son los que andan conmigo”, declaró